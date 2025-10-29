Sudan’ın El-Faşir Kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri İddialarıyla Gündemde

Uydu görüntüleri ve tanık anlatımları, olayların sistematik bir biçimde yürütüldüğünü ortaya koyarken, fotoğraflar hastanelerdeki yaralıların bile hedef alındığını gösteriyor. Raporda, yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve pek çok kişinin kaybolduğu belirtiliyor.

Yerel aktivistler, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin özellikle belirli etnik grupları hedef aldığını ifade ederek, bölgede ciddi bir insani kriz yaşandığını vurguluyor. Uluslararası gözlemciler, Sudan’da artan şiddetin sadece yerel halkı değil, bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirtiyor.

BM ve insan hakları örgütleri, olayları yakından takip ettiklerini ve sivillerin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini açıklarken, Sudan hükümeti henüz resmi bir yorum yapmadı. Uzmanlar, el-Faşir’de yaşananların, ülkenin uzun süredir devam eden çatışmalı geçmişiyle birleştiğinde, geniş çaplı bir kriz potansiyeline işaret ettiğini kaydediyor.

Olaylar, direniş ekseni ve uluslararası toplumun Sudan’daki insan hakları ihlallerine müdahale gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.