Sanaa’da Casusluk Operasyonu: Islah Partisi’nden ABD’ye Bilgi Akışı Yakalandı

Yemen’in başkenti Sanaa’da, ABD istihbaratı adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen Islah Partisi mensuplarının yakalandığı açıklandı. Ensarullah yetkilileri, “Yemen İhvan’ı, Amerikan çıkarları için istihbarat boşluğunu dolduruyor.” diyerek operasyonun ülkenin güvenliği açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sanaa hükümetinden üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkede yürütülen son istihbarat operasyonu kapsamında Islah Partisi’ne bağlı bazı kişilerin ABD için casusluk yaptığına dair somut delillerin elde edildiğini açıkladı. Yetkili, söz konusu kişilerin Amerikan istihbaratının bölgedeki etkinliğini artırmak amacıyla “yerel siyasi kanalları” kullandığını belirtti.

Operasyonun ayrıntılarına dair sınırlı bilgi paylaşılırken, Ensarullah Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. El-Buhayti, “Yemen İhvan’ı, Washington’un bölgedeki istihbarat açığını kapatmak için gönüllü bir aparat haline gelmiştir. Bu, sadece ulusal güvenliğimize değil, direniş eksenine de karşı işlenmiş bir suçtur.” dedi.

Yemen’de uzun süredir faaliyet gösteren Islah Partisi, geçmişte hem Körfez ülkeleriyle hem de Batılı istihbarat servisleriyle temas kurmakla suçlanmıştı. Partinin bazı unsurlarının, savaşın ilk dönemlerinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla koordineli hareket ettiği biliniyor. Ancak son dönemde ABD ile kurulan doğrudan temaslar, Ensarullah yönetimi tarafından “ülkenin iç işlerine müdahalenin yeni bir boyutu” olarak değerlendiriliyor.

Siyasi gözlemciler, bu operasyonun yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, ABD’nin Yemen’de istihbarat üstünlüğünü yeniden tesis etme girişimlerine karşı bir karşı hamle olduğunu belirtiyor. Washington’ın son aylarda bölgedeki varlığını güçlendirme çabalarına dikkat çeken kaynaklar, özellikle Kızıldeniz hattında yaşanan gerilimlerin ardından bu tür sızma faaliyetlerinin arttığını ifade ediyor.

Sanaa yönetimi ise mesajını net verdi: “Yemen’in egemenliği, hiçbir dış gücün istihbarat oyunlarının sahası değildir.”

Bu açıklama, hem iç kamuoyuna hem de dış aktörlere yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Bölge uzmanlarına göre, Ensarullah’ın yürüttüğü bu operasyon, yalnızca ABD’ye değil, aynı zamanda onunla iş birliği yapan yerel yapılara da açık bir uyarı niteliği taşıyor. Direniş ekseninin güvenlik koordinasyonunu artırdığı bu dönemde, Sanaa’nın böylesi adımları “uluslararası denklemin küçük ama stratejik taşlarını yerinden oynatabilecek nitelikte” görülüyor.