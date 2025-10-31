Ensarullah’tan Tel Aviv’e Sert Yanıt: “Hiçbir Mücrimin Bize Tehdit Savurmasına İzin Vermeyiz”

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Farah, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın tehditlerine sert ifadelerle karşılık verdi. Farah, “İsrail Gazze’de hedeflerine ulaşamadı, direnişin karşısında çaresiz kaldı. Hiçbir mücrimin bize tehdit savurmasına izin vermeyiz” sözleriyle Tel Aviv’e meydan okudu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da gerilim hattı giderek genişlerken, Yemen’in başkenti Sana’dan yükselen ses Tel Aviv’e açık bir mesaj taşıdı. Ensarullah Hareketi’nin Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Farah, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına yanıt vererek, “Gazze’de çocukları öldüren bir devletin bize tehdit yöneltmesi gülünçtür. Direniş, İsrail’in korkulu rüyası olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Farah, yerel bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, İsrail’in Gazze’de aylardır süren saldırılarına rağmen stratejik hiçbir kazanım elde edemediğini belirtti. “İsrail’in askeri başarısızlığı, onun siyasal çöküşünü hızlandırıyor. Gazze, onların yenilgisinin aynasıdır” diyen Farah, Ensarullah’ın Filistin direnişiyle dayanışmasını yineledi.

Siyasi analistler, Farah’ın bu açıklamasını Yemen’den gelen en net “direniş mesajı” olarak değerlendiriyor. Özellikle Kızıldeniz’deki gerilimin tırmandığı bir dönemde yapılan bu çıkış, bölgedeki denklemin daha da sertleşeceğine işaret ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde Ensarullah’ı “İsrail’e saldırı girişiminde bulunmaları hâlinde ağır bedel ödemekle” tehdit etmişti. Ancak Ensarullah kanadı bu tehdidi ciddiye almak yerine meydan okuma olarak değerlendirdi. Farah’ın sözleri, “direniş ekseninin” artık sadece Gazze’de değil, bölgenin tamamında ses yükselttiğini gösteriyor.

Yemen sokaklarında ise bu açıklama yankı buldu. Sana’da düzenlenen gösterilerde “Filistin yalnız değildir” sloganları atılırken, Ensarullah yanlısı kalabalıklar İsrail’in son saldırılarına tepki gösterdi.

Farah’ın sözleriyle:

“Gazze’nin yanındayız. Kudüs’ü hedef alan her saldırı, tüm bölgeyi ayağa kaldırır. Biz tehditlere değil, onura inanırız.”

Bölgedeki gözlemciler, Ensarullah’ın bu tavrının hem sembolik hem de stratejik bir anlam taşıdığı görüşünde. Direniş cephesi genişlerken, İsrail’in tehdit dili giderek etkisizleşiyor.