Ensarullah'tan HTŞ rejiminin İsrail ile görüşmesine tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen'deki Ensarullah, Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani'nin Paris'te bir İsrail heyetiyle yaptığı görüşmeyi şiddetle kınadı.

Hareketin Siyasi Bürosu, bu görüşmenin “Suriye halkının fedakârlıklarına ve haklarına karşı açık bir ihanet” olduğunu vurguladı.

“Siyonist düşmanla doğrudan görüşme kabul edilemez”

Ensarullah'ın yayımladığı bildiride, “Suriye’de iktidarda bulunan silahlı grubun, Paris’te Siyonist düşmanla doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesini şiddetle kınıyoruz,” denildi.

Hareket, görüşmenin İsrail’in Gazze’yi işgal ettiği ve Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını sürdürdüğü bir dönemde yapıldığına işaret etti.

Bildiride, İsrail'in "Büyük İsrail Projesi"ni duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, “İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırgan askeri harekâtı hâlâ devam ederken, Şam’daki yeni yöneticilerin elleri Siyonist düşmanla aleni bir normalleşmeye uzanmaktadır,” diye kaydedildi.

“İsrail’in yayılmacı projesi”

Ensarullah, “Suriye'nin yeni yöneticilerinin düşman İsrail ile aleni normalleşmesi, Suriye halkının fedakârlıklarına ve haklarına karşı utanmazca bir ihanettir,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklamaya göre Suriye’deki silahlı gruplar, “sadece dış güçlerin emirleri doğrultusunda hareket eden araçlardan ibaret” ve “bu durum, Siyonist projenin hizmetine sunulduğunun kesinlik kazandığını” gösteriyor.

Bu kapsamda Ensarullah, İsrail işgaliyle normalleşme yönündeki tüm adımları bir kez daha kınadı. Açıklamada, “Dini ve ahlaki ihanete giden bu yolda koşar adım ilerlemekten vazgeçilmelidir. Zira bu adımlar, Arap halklarının vatanları, hakları, fedakârlıkları ve şehitlerinin kanı pahasına atılmaktadır,” denildi.

Hareket, açıklamasını “Suriye, daima boyun eğmeyen bir ülke olmuştur ve öyle kalmalıdır,” sözleriyle bitirdi.

Açıklamada, düşmanın yayılmacı projesinden kendini kurtarabileceğini sananların büyük bir yanılgı içinde olduğu ve elde edecekleri tek şeyin “boş bir hayal” ve “boşa giden bir çaba” olacağı belirtildi.

HTŞ'nin kontrolündeki SANA haber ajansı, Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile İsrail heyeti arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen görüşmede gerilimi düşürme, Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeme, bölgede istikrarı destekleyecek mutabakatlara varma, Süveyda vilayetindeki ateşkesi izleme ve 1974 Anlaşması’nın yeniden hayata geçirilmesi konularının ele alındığını bildirmişti.