Ensarullah’tan İsrail’e Sert Tepki: "Eilat Limanı’nı İşletmekte Bile Acizsiniz"

El-Ferah, “İsrail, Eilat Limanı’nı işletmekte ve kendi gemilerini savunmakta bile aciz kalmıştır. Onların Sanaa’da bayrak dalgalandırma gibi hayalleri bir yana, kendi bölgelerinde bile güvenliği sağlayamıyorlar” diyerek İsrail’in askeri ve stratejik açıdan zayıf konumuna vurgu yaptı.

Yemen merkezli Ensarullah, bölgedeki çatışmalarda aktif rol almakta ve son dönemde İsrail’e yönelik çeşitli askeri operasyonlarla gündeme geliyor. El-Ferah’ın açıklamaları, İsrail ile Yemen merkezli Husiler arasındaki gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.

Bu açıklamalar, İsrail’in bölgedeki tehdit algısını ve Yemen’in güneyinde bulunan Husilerin karşı hamlelerinin boyutlarını da yansıtıyor. İsrail’in, özellikle Eilat Limanı gibi stratejik tesislerde güvenlik sorunları yaşadığı belirtilirken, bu durum Yemen’deki Husiler için moral unsuru oluşturuyor.

El-Ferah’ın sözleri, bölgedeki güç dengeleri ve siyasi gerilimlerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İsrail’in bölgede gösterdiği güç imajının aksine, güvenlik ve operasyonel anlamda zorluklarla karşı karşıya olduğu mesajını veren bu açıklama, taraflar arasındaki çatışmaların yoğunluğunu artırıyor.

Sonuç olarak, Ensarullah’ın bu sert yanıtı, bölgede tansiyonun yükseldiğinin ve diplomatik çözümler yerine askeri gerilimlerin öne çıktığının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.