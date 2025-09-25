İşgalci İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başlayan katil İsrail ordusu, bölge genelinde hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail, açlığa ve saldırılara rağmen topraklarında kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Öte yandan işgalci İsrail rejiminden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 170'ten fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.