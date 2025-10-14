  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Gazze: Enkaz altındaki 10 binden fazla kişinin cenazesini çıkaracak imkanımız yok

14 Ekim 2025 - 17:24
News ID: 1738602
Gazze: Enkaz altındaki 10 binden fazla kişinin cenazesini çıkaracak imkanımız yok

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin cenazesinin enkaz altında olduğunu ancak bu naaşları çıkarmak için yeterli imkanlarının bulunmadığını belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Basal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 2 yıl süren saldırılarından geriye kalan patlayıcılara dikkati çeken Basal, bu patlayıcıların Gazze'deki Filistinliler için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Basal, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de bir kısmı sokaklarda kalanlar olmak üzere 250'den fazla Filistinlinin cenazesine ulaştıklarını dile getirdi.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 10 binden fazla Filistinlinin cenazelerinin enkaz altında olduğuna işaret eden ve ekipman sıkıntılarına değinen Basal, "Enkaz altındaki 10 binden fazla kişinin cenazesini çıkaracak imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha