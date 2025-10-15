Direniş, 4 İşgalci Askerin Cesedini Teslim Etti: Tel Aviv’de Moraller Çöktü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Siyonist İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisi, Gazze’de ölen dört rehinenin daha cesetlerinin İsrail tarafından teslim alındığını duyurdu.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada Siyonist İsrail’in, Kızılhaç aracılığıyla Gazze Şeridi’ndeki IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) ve ISA (İsrail Güvenlik Ajansı) gücüne teslim edilen dört rehinenin cesetlerinin teslim aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre rehinelerin cesetlerin bu aşamadan sonra İsrail’e nakledilecek ve askeri bir törenle karşılanacak.

Pazartesi günü 13 İsrailli esirden oluşan ikinci grup Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edilmişti. Netanyahu’nun ofisi daha önce Gazze Şeridi’ndeki ilk yedi esirin serbest bırakıldığını doğrulamıştı.

Hamas’ın elinde hayatta olan başka rehine kalmamıştı.

Netanyahu geçen hafta, hükümetin Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurmuştu. Ateşkes Cuma günü TSİ 09.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.