Yemen Ensarullah Lideri Direnişin İsrail’e Karşı Hazır Olduğunu Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in siyasi ve askeri sahnesinde gerilim yeniden yükseliyor. Ensarullah lideri, yaptığı açıklamada direnişin İsrail rejimiyle karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu belirtti ve bu hazırlığın sadece askeri değil, stratejik bir kararlılıkla desteklendiğini ifade etti.

Liderin sözlerine göre, Filistin’in işgal altında olması ve Siyonist rejimin Müslümanlara yönelik komploları, bölgedeki istikrarın önündeki en büyük engelleri oluşturuyor. Bu açıklama, Ensarullah’ın yalnızca Yemen iç siyasetiyle değil, bölgesel güç dengeleriyle ilgili geniş perspektife sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Ensarullah’ın mesajını iki boyutlu değerlendiriyor: Bir yandan direnişin moralini ve hazırlığını pekiştirmek, diğer yandan İsrail ve onun bölgesel müttefiklerine karşı caydırıcı bir uyarı yapmak. Lider, “Bölge istikrara kavuşmadan önce adalet sağlanmalı; Filistin’in özgürlüğü sağlanmadan gerçek barış mümkün değildir” diyerek, direnişin bölgesel politikadaki rolünü net biçimde ortaya koydu.

Açıklama, uluslararası gözlemciler tarafından bölgedeki olası gerginliklerin sinyali olarak değerlendiriliyor. Analistler, Ensarullah’ın mesajının sadece Yemen’deki iç dengeleri değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri ve İsrail ile olan jeopolitik hesapları da etkileyebileceğine dikkat çekiyor.