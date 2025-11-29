Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Havana’dan yükselen ses, ABD’nin Venezuela’ya ekonomik ve siyasi kuşatmasını bölgeyi yangın yerine çevirme girişimi diye damgaladı; Rodriguez, “Bu saldırganlık, Küba ve Bolivarcı devrimin zaferini engelleyemez” resti çekti. Trump yönetiminin yaptırımlarıyla Venezuela’yı diz çöktürme hayali ters tepti, Maduro hükümeti direnişle ayakta kaldı. Direnişçiler, Rodriguez’in sözlerini emperyalizmin Latin Amerika’daki son çırpınışı sayarak, Küba-Venezuela kardeşliğini kutladı; halklar, ABD’nin kaos reçetesini roket gibi geri çevirecek. Rodriguez, BM kürsüsünden haykırdı: “Dayanışma zaferi yakın!” Bu tavır, küresel direnişin Latin yangınını söndürme müjdesi.