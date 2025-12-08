  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 70 bin 365'e yükseldi

8 Aralık 2025 - 18:00
News ID: 1759255
Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 70 bin 365'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 5 artarak, 70 bin 365'e yükseldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, katil İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte ikisi enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 11 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 376 kişinin şehit lduğu, 981 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 626 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 365'e, yaralıların sayısının 171 bin 58'e yükseldiği aktarıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha