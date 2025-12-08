Suudi Arabistan’dan Yemen Cephesine Rekor Boyutta Askeri Hareketlilik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri varlığına ilişkin yeni gelişmeler, son günlerde sahadaki hareketlilik ve medya yansımalarıyla gözler önüne serildi. Resmi makamlar henüz bu konuda açıklama yapmamış olsa da, Riyad’a yakın medya organlarının haberlerine göre, Krallık 2015’te başlayan Yemen müdahalesinden bu yana karşılaştığı en kapsamlı askeri yeniden konuşlanma sürecini başlattı.

Bu yoğun askeri hareketlilik, bölgedeki çatışmaların seyri ve üçüncü taraf aktörlerin etkisiyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, Riyad’ın bu adımla Yemen cephesindeki mevzilerini güçlendirmek ve direniş hatlarını kırmak için büyük bir stratejik hazırlığa girdiğine işaret ediyor. Yeniden konuşlanma operasyonunun sadece sayısal bir güç artışından ziyade, taktiksel ve lojistik açıdan da kapsamlı olduğu belirtiliyor.

Medya raporlarına göre, Yemen’deki gerilimin artmasıyla birlikte bölgedeki mücadele yeni bir evreye taşınmak üzere. Bu durum, direniş cephesinde de çeşitli hazırlıkların yapılmasına yol açarken, uzun süredir çatışmanın sürdüğü Yemen sahasında ciddi bir hareketlenmenin başladığını ortaya koyuyor.