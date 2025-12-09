Irak Terör Varlıklarını Dondurma Komitesi’nden Kritik Hamle: Hizbullah ve Ensarullah Terör Listesinden Çıkarıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak Terör Varlıklarını Dondurma Komitesi, daha önceki terör listesinde yaşanan yanlışlıkları gidererek, Lübnan Hizbullahı ile Yemen Ensarullah Hareketi’nin isimlerini resmen terör listesi dışına aldı. Sumeriye News kanalının bugün yayınladığı habere göre, komite hatalı listenin düzeltilmesini sağlayarak iki direniş hareketinin hakkındaki haksız suçlamaları ortadan kaldırdı.

Bu gelişme, bölgesel direniş güçlerinin meşruiyetini yeniden teyit ederken, aynı zamanda dış güçlerin siyasi oyunlarına karşı önemli bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Hizbullah ve Ensarullah, halklarının haklarını savunma mücadelesinde kritik roller üstlenirken, bu kararla birlikte üzerlerindeki haksız ambargoların ve kısıtlamaların da önünde yeni bir dönem açılmış oldu.

Irak’ın aldığı bu karar, bölgesel istikrar ve adalet taleplerinin güçlenmesine katkı sağlarken, direnişin uluslararası arenadaki saygınlığına da olumlu yansıyor. Komitenin bu adımı, dış müdahalelere rağmen gerçekleri ortaya koyma ve haklı direnişin yanında durma çabalarının bir göstergesi olarak kayda geçti.

Bölgede yaşayan halkların hak ve özgürlüklerine sahip çıkma mücadeleleri devam ederken, bu tür gelişmeler direnişin güçlenmesini ve meşruiyet kazanmasını destekliyor.