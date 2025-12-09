Seraya Kudüs Sözcüsünden Önemli Açıklama: Gazze’deki Düşman Esirleri Dosyası Kapatıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin direnişinin güçlü unsurlarından Seraya Kudüs, Gazze’de tutulan düşman esirleri konusundaki süreci resmen noktaladı. Askeri kanadın sözcüsü Ebu Hamza, yaptığı açıklamada tüm esirlerin teslimatının tamamlandığını ve bu sürecin tamamen direnişin takdir ve kararıyla gerçekleştiğini belirtti.

Ebu Hamza, esir değişimi ve teslimatı konusunda direniş hareketinin stratejik inisiyatifini koruduğunu, hiçbir dış baskı ve müzakerenin bu kararı etkilemediğini vurguladı. Bu, direnişin özgürlük mücadelesindeki iradesinin ne denli güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gazze’deki bu gelişme, direnişin esir takası siyasetinde kendi koşullarını dayatma gücünü artırması ve halkının çıkarlarını koruma yeteneğinin altını çiziyor. Aynı zamanda bölgedeki güç dinamiklerinde direnişin meşru bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Filistin halkının onur ve özgürlük mücadelesinde esirlerin geri dönüşü, direnişin başarısı ve direnişin kararlılığının simgesi olarak tarihe geçti. Bu başarı, bölge halklarının direniş ruhunun ve birliğinin en somut göstergelerinden biri oldu.