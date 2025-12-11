Siyonistlerden itiraf: Batı Şeria’da her gün savaş suçu işleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Maariv gazetesine bağlı FM 103 Radyosuna konuşan Olmert, "Batı Şeria’da her gün savaş suçları işleniyor. Buna sessiz kalmayacağım; çünkü bu, inandığım İsrail değil." ifadelerini kullandı.

Olmert, "Tepe Gençleri" olarak bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruba atıfta bulunarak "Her gün Batı Şeria’da ‘korku gençleri’ tarafından öldürme ve baskı içeren dehşet verici bir süreç yürütülüyor. Bu, hükümet tarafından desteklenen büyük bir gruptur." şeklinde konuştu.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre "Tepe Gençleri", Batı Şeria’da Filistinlilere ait mülklerin ve ağaçların tahrip edilmesinden, topraklara el konulmasından ve çeşitli saldırılardan sorumlu tutuluyor.