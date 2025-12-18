  1. Ana Sayfa
Gazze'de şehit sayısı 70 bin 669'a yükseldi

18 Aralık 2025 - 16:35
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 70 bin 669'a çıktı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Katil İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 14 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 395 kişinin öldüğü, 1088 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 634 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 669, yaralıların sayısının ise 171 bin 165 olduğu belirtildi.

