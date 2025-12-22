Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Gazze'deki yardım faaliyetlerini riske atıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- MSF, İsrail'in uluslararası STK'ler için 2026 yılı için getirdiği yeni kayıt kurallarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası STK'ler için getirdiği yeni kayıt kuralları, Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan yüz binlerce insanı 2026'da hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma riski taşıyor. Gazze'de faaliyet gösteren en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan MSF, yeni şartların 1 Ocak'tan itibaren STK'lerin kayıtlarının iptal edilmesiyle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Bu kayıt iptali, MSF de dahil kuruluşların Gazze ve Batı Şeria'daki insanlara temel hizmetler sunmasını engelleyecek." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin sağlık sisteminin halihazırda tahrip olduğuna işaret edilen açıklamada, bağımsız ve deneyimli insani yardım kuruluşlarının müdahale etme imkanını kaybetmesinin Filistinliler için bir felaket olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrailli yetkilileri, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki tarafsız ve bağımsız müdahalelerini sürdürebilmelerini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki insani yardım müdahalesinin kısıtlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun daha fazla engellenemeyeceğine değinildi.