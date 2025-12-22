ABD’li gazeteci: İsrail eleştirisi yüzünden 3 gazete yazarlığımı sonlandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’li gazeteci Dave Seminara, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgalci saldırılarında yaşanan sivil kayıpları ve ABD yönetimi ile Batı medyasının bu politikalara verdiği koşulsuz desteği eleştirdiği yazılarının, uzun süredir yazdığı üç gazetede artık yayımlanmadığını açıkladı.

Eleştiri sonrası süreç değişti

Seminara, The Wall Street Journal, City Journal ve The Daily Telegraph gibi sağ çizgide yayın yapan gazetelerde yıllarca göç, ekonomi, dış politika ve ifade özgürlüğü konularında 100’ü aşkın köşe yazısı kaleme aldığını belirtti. Ancak İsrail’in Gazze’deki işgalci operasyonlarına yönelik eleştirilerini bu yayınlarda dile getirdiğinde süreç tamamen değişti.

Kasım 2023’ten itibaren farklı mecralarda yayımlanan yazılarda, İsrail’in saldırılarında binlerce Filistinli sivilin, özellikle çocukların, hayatını kaybettiğine dikkat çekildi ve ABD yönetiminin işgalci İsrail’e karşı eleştirileri bastırıcı tutumu ele alındı. Seminara, 7 Ekim’de Hamas’ın saldırılarını açıkça kınadığını, ancak buna rağmen İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının yol açtığı büyük yıkım ve sivil ölümlerin Batı medyasında görmezden gelindiğini vurguladı.

Yazılar sessizce geri çevrildi

Gazeteciye göre İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin ardından editörlerle iletişimi kesildi, gönderilen yazı teklifleri yanıtsız kaldı ve daha önce düzenli olarak yayımlanan köşeleri fiilen sona erdi. İlgili gazeteler ise bu durumun İsrail konusuyla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Seminara, ABD’de kamuoyunun işgalci İsrail’e yönelik eleştirilerinin giderek arttığını belirterek, kamuoyu yoklamalarında Amerikalıların önemli bir bölümünün Gazze’deki saldırılara olumsuz baktığını hatırlattı. Gazeteci, ifade özgürlüğü açısından yaşananları değerlendirirken, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirmenin özellikle muhafazakâr medyada artık “kırmızı çizgi” haline geldiğini ve sivil kayıpların görmezden gelinmesinin insan hakları söylemiyle çeliştiğini vurguladı.