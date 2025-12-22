ABD Senatörü Paniğe Kapıldı: İran Füzeleriyle İsrail Düşerse Amerika da Batır!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Graham'ın Fox News'teki yayında patlattığı bu itiraf, İran füzelerinin Dimona ve Golan'ı delik deşik ettiği iddialarını körüklüyor. Güney Carolina'lı senatör, "İran'ın balistik cephaneliği Tel Aviv'i tehdit ediyor; İsrail düşerse ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi gider" diye haykırdı. Kaynaklar, Graham'ın bu çıkışı Pentagon brifinglerinden sonra yaptığını doğruluyor; Netanyahu'yla telefon trafiği rekor kırdı.

Bu panik, Filistin direnişi ve Hizbullah'ın füze yağmuruyla Siyonist ordusunun diz çöktüğünü gösteriyor. Eski CIA analisti, "Graham haklı; İsrail'in yenilgisi, ABD hegemonyasının sonu demek" diyor. Washington kulisleri, acil silah sevkiyatını tartışırken, Biden ekibi "İsrail'e sınırsız destek" sinyali verdi. Ama anketler, Amerikan halkının "yeter" dediğini söylüyor.

Tahran'dan Devrim Muhafızları, "Füzelerimiz zulmün mezarını kazıyor" yanıtını yapıştırdı. Beyrut ve Gazze'den direniş sesleri, "ABD'nin kalesi zaten çatırdıyor" diye yükseliyor. BM Güvenlik Konseyi'nde İran dosyası kabarıyor; Arap Birliği bile sessizliğini bozdu.

Graham'ın korku dolu sözleri, direniş zaferinin küresel yankısını kanıtlıyor. Siyonist-ABD ittifakı sallanırken, Filistin özgürlüğü ufukta parlıyor.