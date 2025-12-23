Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile işgal altındaki Kudüs’te düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. Zirve, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran yeni güvenlik ve savunma planlarının masaya yatırıldığı bir buluşma olarak öne çıktı.

Zirvede, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu, üç ülkenin katılımıyla oluşturulması planlanan yaklaşık 2 bin 500 askerlik ortak bir müdahale gücünün görüşüldüğünü açıkladı. Bu adım, Siyonist rejimin bölgedeki askeri varlığını müttefikleri üzerinden tahkim etme çabasının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Rum lider Hristodulidis ise İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki ittifakın “sınırının olmadığını” öne sürerek, bu yapının daha da derinleştirileceği mesajını verdi. Rum hükümet sözcüsü de zirvede enerji, ekonomi, savunma ve deniz güvenliği başlıklarının ele alındığını duyurdu.

İşgal altındaki Kudüs’teki üçlü temaslar kapsamında tarafların dışişleri ve enerji bakanlarının da bir araya geldiği bildirildi. Üçlü mekanizmanın bir önceki zirvesi ise Eylül 2023’te Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilmişti.

Netanyahu’dan Türkiye’yi Hedef Alan Açık Provokasyon

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, Türkiye’yi doğrudan hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu. Netanyahu, üç ülkenin Türkiye’nin bölgedeki artan etkisiyle “mücadele etmek zorunda kaldığını” ima ederek, Ankara karşıtı bir cephe oluşturduklarını açıkça dile getirdi.

Siyonist rejim lideri, “İmparatorluklarını kurarak topraklarımızda egemen olacaklarını hayal edenlere sesleniyorum; unutun, bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunma konusunda kararlıyız ve böyle bir gücümüz var. Bu üçlü ittifak kapasitemizi daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca bu ittifakın bölgeye sözde “güvenlik, refah ve özgürlük” getirebileceğini iddia etti.

Bu açıklamalar, Siyonist rejimin Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı ekseni derinleştirme ve bölgeyi yeni askeri-siyasi gerilimlere sürükleme niyetini açık biçimde ortaya koydu.