İsrail'den açık itiraf: Yeniden inşaya izin vermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin direnişinin tamamen tasfiye edilmediği sürece Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Smotrich’in açıklamaları, işgal güçlerinin Gazze’ye yönelik yıkım politikasını kalıcı hale getirme niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyonist rejime yakın Kanal 14 televizyonunun aktardığına göre Smotrich, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, işgal rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu’dan, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta gerçekleştireceği görüşme öncesinde net taleplerde bulundu. Smotrich, Netanyahu’nun Washington temaslarında Tel Aviv yönetiminin Gazze’de Hamas’ın “kısmi” silahsızlandırılmasını kabul etmeyeceğini açık şekilde dile getirmesini istedi.

Gazze’nin Hamas’ın kontrolünde olduğu sürece yeniden inşasına izin vermeyeceklerini savunan Smotrich, Siyonist rejimin saldırılarına rağmen hedeflerine ulaşamadığını itiraf ederek, “Tam zafer vadettik ancak bunu başaramadık” ifadelerini kullandı. Bu sözler, işgal güçlerinin aylardır süren saldırılarına rağmen direnişin kırılmadığını gösteren açık bir itiraf olarak değerlendirildi.

Smotrich, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik girişimler ve siyasi çekinceler nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını öne sürerken, Hamas’ın tamamen silahsızlandırılmasının Trump’ın bölgeye dair planının bir parçası olduğunu iddia etti. Siyonist bakan ayrıca Filistin Yönetimi’ni de hedef alarak, bu yapının işgal rejiminin güvenliği için tehdit oluşturduğunu savundu.

Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye geri dönmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Smotrich, işgal rejiminin kontrolü altındaki bölgelere uluslararası güçlerin girmesine de karşı çıktı. Smotrich’in, Gazze’nin yeniden inşa maliyetinin bölgedeki Filistinliler tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmesi ise, işgalin yol açtığı yıkımın faturasını mağdurlara kesme yaklaşımının açık bir yansıması olarak yorumlandı.