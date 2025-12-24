İsrail'in teknolojik sömürü düzeni: 8200 projesi devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tel Aviv’deki girişimcilik efsanelerinin arkasında, üniversite laboratuvarları veya garajlar değil, İsrail’in elektronik casusluk birimi 8200 Birimi yer alıyor. Bu birimde yetişen teknoloji uzmanları, casusluk ve veri toplama deneyimlerini şirket kurma ve milyarlarca dolarlık yatırımlara dönüştürüyor.

Birimin kuzey Tel Aviv’de bulunduğu iddia ediliyor; burada çalışanlar sürekli izleniyor, bilgisayar ekranları her hareketi kaydediyor, kulaklıklar iletişimleri dinliyor, sunucular tüm veriyi topluyor. Bu deneyim, mezunlar için özgeçmişte güçlü bir avantaj ve profesyonel beceri haline geliyor; siber casusluktan elde edilen bilgiler, sivil teknoloji şirketlerinde “ürün”e dönüştürülüyor.

İsrail’in stratejisi basit: 8200’den mezun olanları özel sektöre gönder, teknoloji şirketleri kurdurt, bu şirketler uluslararası satış ve devralmalarla İsrail ekonomisine kaynak sağlasın. Bu şirketlerin ürettiği “inovasyonlar” hem güvenlik hem de askeri amaçlı olup, sivil pazara sunuluyor. Böylece hem vergi gelirleri hem de uluslararası ilişkiler açısından İsrail için bir kaldıraç oluşturuluyor.

Öne çıkan örnekler:

Microsoft , Adallom’u 320 milyon dolara, Facebook , Onavo’yu 150 milyon dolara, PayPal , CyActive’i 60 milyon dolara aldı. Kurucuların tümü 8200 mezunu.

Google, son olarak 32 milyar dolara Wiz’i satın aldı; kurucuların hepsi eski 8200 üyeleri. Önceki örnekler arasında Waze (1,3 milyar dolar), Siemplify, Alooma ve Velostrata gibi şirketler var.

Bu mezunlar, sadece şirket kurmakla kalmıyor, aynı zamanda İsrail istihbarat deneyimlerini küresel teknoloji devlerine taşıyor ve yönetim kademelerinde etkin rol oynuyor. Casusluk deneyimi, teknoloji ve girişimcilik becerisine dönüştürülüyor.

Ayrıca, NSO Group (Pegasus yazılımı) ve Paragon Solutions gibi şirketler, 8200’den mezun eski subaylar tarafından kuruldu ve siber casusluk yeteneklerini ticarileştirdi. Bu yazılımlar, dünya çapında mahremiyet ihlalleri ve hak ihlalleri tartışmalarına yol açtı.

Sonuç olarak, İsrail’in “start-up ulusu” miti, büyük ölçüde casusluk deneyimiyle yetişmiş insan kaynağı üzerine kurulu. Bu şirketlerin teknolojisi yatırımcılar için çekici görünse de, kökleri işgal ve gözetim üzerine dayanıyor. İsrail’in güvenlik ekonomisi, iş dünyasının arkasında süren bir savaşın parçası olarak varlığını sürdürüyor.