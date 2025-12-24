Netanyahu’nun eski sözcüsü: “Aksa Tufanı hezimeti sorumluluğundan kaçıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eli Feldstein, işgalci rejimin Kan kanalına verdiği röportajda, Aksa Tufanı saldırısı sonrası Netanyahu’nun kendisine ilk talimatının “bu büyük güvenlik ve istihbarat yenilgisinin sorumluluğundan nasıl kaçılacağı” olduğunu açıkladı. El Cezire’nin aktardığı röportajda Feldstein, Netanyahu’nun “Haberlerde ne konuşuluyor? Sorumluluk bana mı yükleniyor?” diye sorduğunu ve kamuoyu baskısını azaltacak medya stratejisi aradığını dile getirdi.

Feldstein, Netanyahu’nun “son derece panik halinde” olduğunu vurgulayarak, başbakana yakın çevrenin tüm resmi açıklamalardan “sorumluluk” kelimesinin çıkarılmasını tavsiye ettiğini aktardı. Bu itiraflar, Ağustos 2024’te Gazze’de ölen 6 İsrailli esir sonrası Netanyahu’nun Alman medyasına gizli askeri bilgi sızdırmakla suçlandığı dönemde ortaya çıktı.

İşgalci İsrail Başbakanlık Ofisi, Feldstein’ın sözlerini “kişisel çıkar peşinde koşan birinin yalan iddiaları” olarak nitelendirerek yalanladı. Aksa Tufanı Operasyonu, 7 Ekim 2023’te Filistin direnişi tarafından başlatılmış; kara, deniz ve hava saldırılarıyla Gazze çevresindeki yerleşimlere sızılmıştı. Operasyon, İsrail’in Mescid-i Aksa ihlalleri ve yerleşimci saldırılarına yanıt olarak gerçekleşti.

Siyonist kaynaklara göre operasyonda güney Filistin’de 1200 kişi öldü, 251 İsrailli esir alındı. Olay, Netanyahu’nun siyasi geleceğini sorgulatan bir dönüm noktası olarak görülüyor.