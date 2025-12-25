İran Deniz Kuvvetleri, 4 Milyon Litre Kaçak Yakıtla Yüzlerce Mil Açılacak Gemi Ele Geçirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Komutanı General Ali Gulamşahi, bölgede yürütülen bir deniz operasyonuyla büyük çaplı bir kaçak yakıt gemisinin ele geçirildiğini duyurdu. “1. Bölge savaşçılarımız, tam istihbarat hakimiyeti ve yüksek operasyonel disiplinle, İran İslam Cumhuriyeti kara sularından çıkarak uluslararası sularda yüzlerce mil ilerlemeye hazırlanan bir kaçak yakıt gemisini durdurmayı başardı” dedi.

Gulamşahi, geminin 4 milyon litre kaçak yakıt taşıdığını, mürettebatında 16 yabancı uyruklu denizcinin bulunduğunu belirtti. “Bu gemi, İran’ın enerji kaynaklarını yasadışı yollarla dışa aktarmaya yönelik organize bir kaçakçılık ağı tarafından kullanılıyordu” ifadelerini kullanarak, “Operasyon, hem deniz sınırlarımızın korunması hem de ulusal kaynaklarımızın istismarına karşı verilen kararlı mücadelenin bir göstergesidir” dedi.

General, “Kaçak yakıtın satışıyla elde edilen gelirlerin, bölgedeki istikrarsızlık yaratan yapıların finansmanına aktığı biliniyor” diyerek, “İran’ın deniz sınırlarında bu tür faaliyetlere karşı sert ve kesintisiz mücadele devam edecek” uyarısında bulundu. Ele geçirilen gemiyle ilgili dosyanın, daha kapsamlı bir inceleme için adli makamlara sevk edildiği de kaydedildi.

İranlı yetkililer, bu operasyonun, özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu, “İran’ın kara sularında ve çevresindeki deniz yollarında kaçakçılık, istihbarat tehditleri ve dış müdahalelere karşı her türlü tedbirin alındığını” vurguladı.