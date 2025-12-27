Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan ile işgalci İsrail arasında 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkesi izlemek ve teknik koordinasyon sağlamak amacıyla kurulan “Mekanizma” Komitesi, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin etkisiyle, ilan edilen tarafsız rolünü terk ederek İsrail’in saldırılarını meşrulaştıran ve Lübnan’ın egemenliğine müdahale eden bir araç hâline geldi.

Komite, ateşkesi denetlemek ve taraflar arasında koordinasyonu sağlamak yerine, Lübnan hükümeti ve ordusu üzerinde baskı kurmak, sivillerin evlerine müdahale etmek ve ülkedeki güvenlik operasyonlarını yönlendirmek gibi yasadışı uygulamalara girişti. Bu durum, Lübnan’ın anayasal ve ulusal yasalarına doğrudan aykırı olup, egemenliğine ciddi zarar veriyor.

Yasal Dayanağı Olmayan Komite

Mekanizma Komitesi’nin temel sorunu, hiçbir Lübnan yasasına veya parlamento kararıyla kurulmuş resmi bir yetkiye dayanmamasıdır. Lübnan’da bu tür bir komitenin herhangi bir yasal yetkisi bulunmadığı için, uygulamaları meşru sayılmıyor ve hem Batılı aktörler hem de İsrail’in saldırılarını örtbas eden uygulamaları, ülkenin egemenliğini zayıflatıyor.

İsrail Saldırılarına Bahane Oluşturuyor

Komite, İsrail’in Lübnan sınırındaki saldırılarını görmezden gelerek, ateşkes ihlallerini izlemek ve raporlamakla sınırlı kalması gerekirken, Lübnan tarafına karşı tek taraflı baskı uyguluyor. Mekanizma Komitesi’nin bu yaklaşımı, tarafsızlık iddiasını ortadan kaldırıyor ve onu İsrail’in çıkarlarına hizmet eden bir araç hâline getiriyor.

Lübnan’da Siyasi ve Hukuki Riskler

Uzmanlar, Komite’nin bu şekilde devam etmesi durumunda, Lübnan’ın egemenlik haklarının sistematik olarak ihlal edileceğini ve ordunun dış baskı aracı hâline geleceğini vurguluyor. Mevcut uygulamalar, hem anayasal çerçeveye hem de Lübnan vatandaşlarının haklarına aykırıdır. Bu nedenle, Komite’nin görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanması veya faaliyetlerinin durdurulması, Lübnan için meşru bir egemenlik adımı olarak görülüyor.