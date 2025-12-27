Trump’ın Venezuela politikası: Enerji üzerinden küresel baskı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela üzerindeki baskıları, yalnızca bölgesel bir kriz değil, küresel enerji dengelerini etkileme potansiyeli taşıyan jeopolitik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Trump, resmi gerekçeler olarak uyuşturucuyla mücadele ve “ulusal güvenlik” açıklamaları yaparken, gerçekte amacı Batı’yı Orta Doğu petrol şoklarına karşı daha az kırılgan hâle getirmek.

Venezuela’nın Petrol Zenginliği

OPEC verilerine göre Venezuela, Suudi Arabistan’ın önünde, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Ancak yıllardır uygulanan yaptırımlar ve dış baskılar, ülkeyi ekonomik olarak zayıflatmış ve petrol potansiyelini tam anlamıyla kullanmasını engellemiş durumda.

Trump döneminde Venezuela, ABD’nin “maksimum baskı” politikasının başlıca hedeflerinden biri oldu. Washington, Caracas’a yönelik kapsamlı petrol ve finansal yaptırımlar uyguladı ve bu politikayı, ülkeyi uyuşturucu destekçisi olarak suçlayarak meşrulaştırdı. Ancak Trump’ın bazı açıklamaları, bu hamlenin arkasında enerji ve stratejik çıkarların yattığını ortaya koydu.

Trump’ın Açıklamaları ve Petrolün Rolü

Trump, Venezuela’ya ait petrol tankerleri hakkında yaptığı açıklamalarda, söz konusu petrolün ABD’ye ait olduğunu iddia etti ve bununla ilgili kararın henüz verilmediğini belirtti. Trump, petrolün satılabileceğini, stoklara eklenebileceğini veya stratejik rezervlere yönlendirilebileceğini açıkladı. Bu ifadeler, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımlarının ardında siyasi ve hukuki gerekçelerden çok, enerji kontrolünü hedefleyen bir strateji olduğunu gösteriyor.

Enerji Güvenliği Perspektifi

Trump’ın yaklaşımı, ABD ve Batı’nın enerji güvenliği ekseninde değerlendiriliyor. Diğer başkanlardan farklı olarak Trump, çok taraflı diplomasi veya uluslararası kuralların sınırlayıcı etkisine fazla önem vermiyor. Enerji kaynaklarını ya doğrudan ABD’nin kontrolüne almayı ya da müttefikleri aracılığıyla denetlemeyi amaçlıyor.