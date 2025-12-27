Epstein dosyalarında dehşet iddia: Trump bebek cinayetine tanık oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de kamuoyuna yeni açıklanan ve cinsel istismar suçlarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin on binlerce sayfalık yeni belgeler, Amerikan siyasetinin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Belgelerde, kendisini Epstein’in mağdurlarından biri olarak tanımlayan bir kadının ifadeleri dikkat çekti. Söz konusu kadın, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ı, bebeğinin öldürülmesine ve cesedinin yok edilmesine tanıklık etmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Epstein dosyaları kapsamında FBI ihbarları ve şikâyet kayıtlarını içeren on binlerce belgeyi çarşamba günü kamuoyuna açıkladı. Belgeler arasında, Trump’ı doğrudan suçlayan FBI kayıtları da yer aldı.

İngiltere merkezli Amerikan çevrim içi gazetesi The International Business Times’ın Birleşik Krallık edisyonu başta olmak üzere çeşitli medya organlarının cuma günü aktardığı haberlere göre, açıklanan belgeler arasında 3 Mart 2020 tarihli bir FBI başvuru formu bulunuyor. Bu formda, kimliği gizli tutulan bir kadının şikâyeti kayıt altına alındı.

Şikâyette bulunan kadın, 1980’li yılların başında henüz 13 yaşındayken insan ticaretine maruz bırakıldığını belirtti. Kadın, 1984 yılında Michigan eyaletindeki Mona Gölü’nde bir yat üzerinde yaşandığını iddia ettiği korkunç bir olayı da ayrıntılarıyla anlattı.

Belgeye göre kadın, dünyaya getirdiği yeni doğmuş bebeğinin amcası tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin göle atıldığını ifade etti. Aynı FBI belgesinde, Donald Trump’ın bu cinayete ve cesedin yok edilmesine tanıklık eden kişiler arasında yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu belgeler, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından kabul edilen ve Epstein ile ilgili gizli olmayan tüm federal kayıtların açıklanmasını zorunlu kılan “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” kapsamında kamuoyuna açıldı.

ABD Adalet Bakanlığı ise, Kongre tarafından belirlenen 19 Aralık son teslim tarihini kaçırdığını kabul ederek, belgelerin aşamalı şekilde açıklanacağını duyurdu. Bakanlık, gecikmeye gerekçe olarak sözde hukuki inceleme süreçlerini ve mağdur koruma prosedürlerini öne sürdü.

Yeni açıklanan belgelerde ayrıca Trump’ın geçmişte Epstein ile olan sosyal ilişkilerine dair çok sayıda kayıt da yer aldı. Ocak 2020 tarihli ve kimliği açıklanmayan bir savcı tarafından gönderilen bir e-postada, uçuş kayıtlarının Trump’ın 1990’lı yıllarda Epstein’e ait özel jetle birçok kez seyahat ettiğini gösterdiği belirtildi. Bu uçuşların bazılarında, Epstein’in yakın ortağı Ghislaine Maxwell’in de bulunduğu ifade edildi. Maxwell, reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı ve insan ticareti suçlarından dolayı hâlihazırda 20 yıl federal hapis cezası çekiyor.

Öte yandan Epstein, 2019 yılında federal cinsel insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanmış, kısa süre sonra New York Manhattan’daki hücresinde ölü bulunmuştu. ABD makamları Epstein’in ölümünü “intihar” olarak kayda geçirmişti. Ancak yeni açıklanan belgeler, bu dosyaya ilişkin şüpheleri daha da artırdı.

Son belgelerde ayrıca fotoğraflar, e-postalar, mahkeme evrakları ve çok sayıda ihbar notu yer alırken, aralarında birçok üst düzey isim bulunan şahısların büyük bölümü suçlamaları reddetti.

Belgelerin parça parça açıklanması, ABD’li milletvekilleri ve mağdur hakları savunucuları tarafından sert biçimde eleştirildi. Eleştirmenler, Adalet Bakanlığı’nı şeffaflık yasasına uymamakla ve süreci bilinçli olarak ağırdan almakla suçladı. İki partiden oluşan bir grup milletvekili, gecikmelerin sürmesi halinde yeni yaptırımların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ise, bakanlığın süreci kötü yönettiğini belirterek sert tepki gösterdi.