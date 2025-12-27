Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ukrayna’daki yönetiminin merkezi olan Kiev, bamtadı saatlerinde art arda meydana gelen şiddetli patlamalarla sarsıldı. Agence France-Presse’in aktardığına göre, Kiev’deki yetkililer kentin füze saldırıları altında olduğunu kabul etti.

Kiev Belediye Başkanı, patlamaları doğrulayarak Ukrayna hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu ve sivillerin derhal sığınaklara yönelmesi gerektiğini duyurdu. Batı destekli Kiev yönetimi, saldırıların etkisini sınırlamak için alarm seviyesini yükseltmek zorunda kaldı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı. Bu karar, cephe hatlarında ve iç bölgelerde güvenlik zaafının derinleştiğine işaret etti.

Al Jazeera ise Ukraynalı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Kiev’e yönelik kapsamlı saldırılar düzenlediğini bildirdi. Söz konusu saldırılar, Batı’nın Kiev’e sağladığı sınırsız askeri desteğin sahada dengeyi değiştirmeye yetmediğini bir kez daha ortaya koydu.