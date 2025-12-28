HTŞ'nin Katliamı: Suriye Sahilinde ve Humus'ta Barışçıl Gösterilere Ateş Açıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şam - Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil şeridinde, Humus kırsalında da aynı anda patlak veren barışçıl gösterilere Hay'at Tahrir el-Şam (HTŞ) militanları gerçek mermilerle müdahale etti. Arap Alevi toplumu mensupları, HTŞ'nin son dönemde bölgeye yönelik baskılarını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Göstericiler, "Suriye direnişçilerin vatanıdır" ve "HTŞ defol" sloganları atarken, HTŞ güçleri kalabalığa kurşun yağdırdı.

Görgü tanıklarına göre, sahil şeridindeki gösterilerde 8 sivil hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi yaralandı. Humus'ta ise 4 kişinin öldüğü, hastanelerin kapasitesini aştığı bildirildi. Yerel aktivistler, HTŞ'nin bu saldırıyı "direniş yanlısı unsurları sindirme" girişimi olarak değerlendirdi. "Biz barış istiyoruz, ama işgalcilere karşı sessiz kalmayacağız" diyen bir gösterici, olayı sosyal medyada paylaştığı videolarla belgeledi.

HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerde son haftalarda artan gerilim, rejim karşıtı grupların halk üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor. Suriye direniş cephesi kaynakları, bu katliamın HTŞ'nin El Kaide kökenli yapısını ortaya koyduğunu belirterek, uluslararası toplumu göreve çağırdı. Olaylar, Şam ve Tahran'dan sert kınamalarla yankı bulurken, sahil bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.