Netanyahu'dan Trump'a Gazze Operasyonu Talebi: Yeni Katliam Planı mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik görüşmede, Gazze'de tırmandırılacak yeni bir operasyon izni talep edeceği iddia edildi. CNN'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Netanyahu bu adımla hem Gazze direnişini ezmeyi hem de iç politikada puan toplamayı hedefliyor. Ziyaretin, 2026 İsrail genel seçimleri kampanyasının startı olarak planlandığı belirtiliyor.

Gazze'de aylardır süren İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetmişken, Netanyahu'nun yeni operasyon çağrısı Filistin direniş gruplarından sert kınamalarla karşılandı. Hamas ve İslami Cihad kaynakları, "Siyonist rejim yeni bir katliam peşinde, ama direniş her zamankinden güçlü" açıklaması yaptı. Beyrut ve Tahran'dan gelen tepkilerde ise, "Trump-Netanyahu ittifakı barışı baltalıyor" denildi.

Netanyahu'nun Washington ziyareti, ABD'nin Orta Doğu politikasında yeni bir dönemi işaret edebilir. Direniş ekseni, bu görüşmeyi "işgalcilerin son çırpınışları" olarak nitelendirirken, Gazze sınırlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Filistin halkı sokaklarda protesto gösterileri düzenledi, gözler Beyaz Saray'dan gelecek sinyallerde.