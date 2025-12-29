ABD'nin küresel baskı sistemi nasıl işliyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika Birleşik Devletleri’nin son aylarda Venezuela’ya karşı denizlerde artırdığı baskılar, özellikle Karayip Denizi’nde petrol tankerlerine el konulması, Washington’un deniz ablukasını ekonomik baskı aracı olarak kullanma politikasını yeniden siyasi analizlerin merkezine taşıdı. Bu gelişmelerin, ABD’nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesinin yayımlanmasıyla eş zamanlı yaşanması, Washington yönetiminin bu modeli daha kritik dosyalara yayma arayışında olup olmadığı sorusunu güçlendirdi.

Söz konusu tartışmalar, ABD’nin aralık ayı ortasında yayımladığı 33 sayfalık Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde, Orta Doğu su yollarının güvenliğinin Washington açısından “kırmızı çizgi” olarak tanımlandığı bir dönemde gündeme geldi. Ancak belgenin içeriği ve sahadaki bölgesel gelişmeler daha yakından incelendiğinde, ABD’nin İran karşısında ciddi jeopolitik, ekonomik ve güvenlik kısıtlarıyla karşı karşıya olduğu; Karayipler’de Venezuela’ya karşı uygulanan yüksek maliyetli deniz ablukası senaryosunun, İran çevresindeki sularda hayata geçirilme ihtimalinin son derece düşük olduğu görülüyor.

Bu çerçevede İran’ı Venezuela ile kıyaslamak, stratejik gerçekliklerden ziyade basitleştirici bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. İran, küresel enerji transfer ağında sahip olduğu benzersiz jeopolitik konumun yanı sıra, uzmanlara göre deniz harp kabiliyetleri bakımından da henüz tüm kapasitesini sahaya yansıtmadığı bir güç konumunda bulunuyor. Bu durum, Tahran’a karşı herhangi bir deniz baskısı girişimini Washington açısından yüksek riskli ve öngörülemez bir seçenek haline getiriyor.

Bu gelişmeler ışığında, İmam Hüseyin (a.s.) Üniversitesi Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Düşünce Yapıcılar Nur Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmed Zarean tarafından uzmanların katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Zarean, İRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın askeri ve toplumsal kapasitesi ile uluslararası yansımalar dikkate alındığında, ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı deniz ablukası ve ekonomik baskı modelini İran’a karşı tekrarlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

ABD’nin Venezuela modelini İran’a uyarlama ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Zarean, Venezuela’nın jeopolitik, jeoekonomik ve savunma yapısının İran’dan tamamen farklı olduğunu belirterek, İran’a yönelik bir deniz ablukasının fiilen anlam taşımadığını ifade etti. Zarean ayrıca, deniz savaşının İran’ın güç alanlarından biri olduğunu, 12 günlük savaş sürecinde bu alandaki yüksek askeri yeteneklerin tam olarak sergilenmediğini dile getirdi.

ABD’nin yeni strateji belgesinde Orta Doğu su yollarının güvenliğine yapılan vurgunun altını çizen Zarean, Çin ve Rusya’nın da enerji nakil hatlarının güvenliğine büyük önem verdiğini hatırlatarak, Washington’un Venezuela senaryosunu İran karşısında tekrarlamasının olası olmadığını kaydetti.

ABD–Siyonist Rejim İlişkileri

Zarean, ABD’nin İran’a yönelik yaklaşımı bölgesel aktörlere, özellikle de İsrail rejimine devredip devretmediğine ilişkin soruya ise, Donald Trump döneminden bu yana bölgesel sürecin fiili olarak Tel Aviv’e teslim edildiğini söyledi. Zarean’a göre, bugün Siyonist rejim, ABD adına karar üretme ve yönlendirme rolü üstlenmiş durumda.

Bu çerçevede Benjamin Netanyahu’nun ABD ziyareti, Siyonist rejimin aldığı kararlar doğrultusunda Washington’u da bu çizgiye eklemleme çabasının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ancak Zarean, ABD’nin bu desteğinin koşullu olduğunu belirterek, Siyonist rejimin bölgesel maceralarının ABD’nin güvenlik maliyetlerini artırmaması ve Washington’u uzun, yıpratıcı bir savaşa sürüklememesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin kendisini “destekleyici ve arka planda tutan güç” olarak konumlandırdığı ifade edildi.

Trump ve Venezuela Politikası

Zarean, ABD’nin Venezuela politikasına değinerek, Washington’un kara müdahalesiyle doğrudan rejim değişikliğine yönelme ihtimalinin düşük olduğunu, buna karşın petrol tankerlerine el koyma ve ekonomik baskı yoluyla Karakas’ı sıkıştırmayı hedeflediğini söyledi. Bu yaklaşımın, Latin Amerika’daki sol hükümetleri zayıflatma ve bölgeyi yeniden ABD nüfuz alanına dönüştürme stratejisinin parçası olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore dosyasına da değinen Zarean, yüksek maliyet ve düşük kazanım nedeniyle Washington’un bu ülkeyle zoraki bir kabullenme sürecine girdiğini belirtti.

Zarean, ABD’nin yeni ulusal güvenlik belgesinin, Trump için siyasi kazanım üretmeyi hedeflediğini; Avrupa’nın aşağılanması, bölgesel diktatörlerle çatışmadan kaçınılması ve Körfez şeyhlikleriyle ilişkilerin öne çıkarılmasının belgenin dikkat çeken unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Sonuç olarak, ABD’nin bu belgede tüm stratejik hedeflerini bilinçli biçimde açıklamadığı; Orta Doğu’nun yönetimini Siyonist rejime bırakarak asıl odağını Batı Yarımküre’de sol hükümetleri tasfiye etmeye ve nüfuzunu tahkim etmeye yönelttiği değerlendirmesi yapıldı.