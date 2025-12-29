Netanyahu'nun ateşkes stratejisi: Kaos ve iç politika için savaşa devam!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD aracılığıyla sağlanan Gazze ateşkesini güçlendirmek amacıyla eski ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşecek. Ateşkes, ikinci aşamaya geçmeye hazırlanırken ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Bu zorluklar arasında uluslararası bir “istikrar gücü” oluşturulması, Gazze’de teknokrat bir yönetim kurumu kurulması, Hamas’ın silahsızlandırılması ve Siyonist işgal güçlerinin bölgede kalan unsurlarının çekilmesi yer alıyor.

Tüm taraflar Ekim ayında Trump’un Gazze ateşkesi önerisini kabul etmiş olsa da, Siyonist rejim defalarca bu ateşkesi ihlal etti. Rejim medyası Kan 11 televizyonu, Tel Aviv’in Gazze’yi yönetmek üzere teknokrat bir hükümet kurulmasına karşı olmadığını, ancak bu hükümetin Hamas ve Filistin Yönetimi temsilcilerinden arındırılmış olması şartıyla kabul edebileceğini bildirdi.

Reuters’in haberine göre, Trump’ın Pazartesi günü Netanyahu ile görüşmesinde, “askıya alınmış ateşkesi” ilerletmek için baskı yapması bekleniyor. Görüşmede ayrıca İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah ve İran konusundaki endişeleri de gündeme gelecek.

Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu, bu ay yaptığı açıklamada, Trump tarafından müzakereye davet edildiğini belirtti. Washington’un, kuşatma altındaki Filistin bölgesi için geçici bir yönetim ve uluslararası bir güvenlik gücü oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. Pazartesi günü gerçekleşecek görüşme, bu yıl ABD topraklarında Netanyahu ve Trump arasında yapılan beşinci buluşma olacak.

Netanyahu, İsrail’in İran ile yeni bir çatışma arayışında olmadığını iddia etse de, Tahran’ın faaliyetlerini Trump’a aktaracağı belirtiliyor. Öte yandan ABD’li gazeteci Lara Rosen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Trump’ı bir kez daha İran’a saldırmaya ikna etmeye çalışacağını öne sürdü.

CNN’in haberine göre, Pazartesi günü Florida’da yapılacak görüşme, sadece diplomatik bir ziyaret değil, aynı zamanda Netanyahu’nun Ekim 2026’daki seçimler öncesi seçim stratejisinin fiili başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Netanyahu, kırılgan koalisyonu, Ortodoks Yahudilerin askerlik krizini ve Mart 2026’daki bütçe takvimini göz önünde bulundurarak erken seçim olasılığına karşı şimdiden siyasi sahneyi yönetmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Trump, Netanyahu’nun seçim stratejisinin kilit figürü olarak görülüyor; özellikle 7 Ekim 2023’teki saldırının ardından Netanyahu’nun yaşadığı başarısızlık algısını silmek ve iç politikada konumunu güçlendirmek amaçlanıyor.

Netanyahu’nun öncelikli gündem maddeleri arasında İbrahim Anlaşmaları’nı genişletmek, Suudi Arabistan ile normalleşme çabalarını ilerletmek ve Orta Doğu’yu yeniden şekillendirmek yer alıyor. Bu çabalar, Trump’ın Orta Doğu’da büyük bir barış başarısı kaydetme ve hatta Nobel Barış Ödülü kazanma isteğiyle örtüşüyor.

Buna karşın CNN, Netanyahu’nun önünde ciddi iç ve bölgesel zorluklar bulunduğunu vurguluyor: “Gazze ateşkesi kırılgan ve Trump, İsrail’i ikinci aşamayı hızlandırması için baskı yapıyor. Uluslararası herhangi bir güç, Gazze yönetimi için oluşturulmuş değil.”