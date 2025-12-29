Siyonist İsrail Somaliland'ı neden tanıdı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal rejiminin “Somaliland” adlı ayrılıkçı yapıyı tanıma kararı, salt sembolik bir diplomatik adım ya da ikili ilişkiler çerçevesinde atılmış sınırlı bir hamle olarak değerlendirilemez. Bu karar, Kızıldeniz’den Aden Körfezi’ne, Yemen’den Afrika Boynuzu’na uzanan geniş bir coğrafyada yaşanan derin jeopolitik dönüşümlerin parçası olarak okunmalıdır. Güvenlik ve askeri rekabetin giderek tırmandığı bu hassas bölgede, Tel Aviv yönetiminin bir ayrılıkçı yapıyı tanıması; yeni bir dengeleme, güvenlik baskısı ve siyasi-coğrafi mühendislik aşamasına geçildiğinin açık göstergesidir.

Uzun süredir hukuki belirsizlik içinde bulunan Somaliland, bugün İsrail, bazı Arap ülkeleri, ABD ve küresel güçlerin çıkarlarının kesiştiği stratejik bir düğüm noktasına dönüşmüş durumdadır.

Somaliland’ın jeostratejik önemi

Somali’nin kuzeybatısında, Aden Körfezi’nin güney kıyısında yer alan Somaliland, dünyanın en hayati deniz ticaret yollarından birine hâkim konumdadır. Bölgenin, Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan Babülmendep Boğazı’na yakınlığı, Somaliland’a siyasi ve ekonomik ağırlığının çok ötesinde bir stratejik değer kazandırmaktadır. Küresel ticaretin ve enerji taşımacılığının önemli bir bölümü bu güzergâhtan geçmekte, dolayısıyla buradaki her güç kayması uluslararası sonuçlar doğurmaktadır.

“Berbera” Limanı ve uzun pistli havaalanı, Somaliland’ı askeri, lojistik ve istihbarat amaçlı kullanıma son derece elverişli bir platform hâline getirmektedir. Bölgedeki yaygın istikrarsızlık ortamına karşın Somaliland’ın görece kontrol ve istikrar sağlamış olması, onu dış müdahaleye açık ve cazip bir hedefe dönüştürmektedir.

Tel Aviv’in hedefleri

Siyonist işgal rejimi açısından Somaliland dosyası, yeni bir diplomatik kazanım değil; İran, Yemen ve Kızıldeniz denklemiyle doğrudan bağlantılı geniş kapsamlı bir güvenlik stratejisinin parçasıdır. Tel Aviv, son yıllarda “stratejik derinliğini” Akdeniz’in ötesine taşıma ve çevre coğrafyalarda istihbarî ve operasyonel halkalar oluşturma arayışındadır. Somaliland’ın Yemen’e coğrafi yakınlığı, bu bölgeyi gözetleme ve operasyonel destek açısından son derece kritik kılmaktadır.

İbranice basında yer alan çeşitli değerlendirmeler, Siyonist rejimin istihbarat servisi Mossad’ın son yıllarda Somaliland’daki yerel aktörlerle gizli temaslar yürüttüğüne işaret etmektedir. Bu ilişkiler, Tel Aviv’e olası bölgesel çatışma senaryolarında hava, istihbarat ve lojistik seçenekler sunmaktadır. İşgal rejimi, Afrika Boynuzu’ndaki bu nüfuzu, direniş eksenine ve özellikle İran’a yönelik stratejik baskının bir uzantısı olarak görmektedir.

Bu adım aynı zamanda Siyonist rejimin, Arap ve Afrika coğrafyasında ayrılıkçı eğilimleri destekleme yönündeki tarihsel politikasının devamı niteliğindedir. Tel Aviv, güçlü merkezi devletler yerine parçalanmış ve zayıflatılmış yapıları, kendi güvenliği açısından daha “yönetilebilir” bulmaktadır.

Bölgesel ve uluslararası tepkiler

Siyonist rejimin Somaliland’ı tanıdığını açıklaması, geniş çaplı tepkilere yol açtı. Somali merkezi hükümeti bu kararı, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı olarak niteleyerek, bölgesel istikrar açısından tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Arap ve İslam ülkeleri, bu adımı ayrılıkçılığı teşvik eden “son derece tehlikeli bir emsal” olarak değerlendirdi.

Avrupa’da da görüş ayrılıklarına rağmen, Somali’nin birliğine ve egemenliğine saygı vurgusu öne çıktı. Bölge ülkelerinden Mısır ve Türkiye ise Babülmendep çevresindeki güç dengelerinin değişmesinin, doğrudan kendi ulusal güvenliklerini tehdit edeceğine dikkat çekti.

Somaliland yönetimi ise bu tanımayı “ikili ve barışçıl” bir karar olarak sunmaya çalışsa da, bölgedeki yabancı askeri varlıkların geçmişi, bu açıklamalara yönelik kuşkuları artırmaktadır.

Olası sonuçlar

Bu tanıma kararı, güvenlikten uluslararası hukuka kadar çok katmanlı sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgesel düzeyde, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz çevresinde jeopolitik rekabetin daha da sertleşmesi ve bu alanın yeni vekâlet çatışmalarına sahne olması ihtimali güçlenmektedir. Siyonist rejimin istihbarî ya da askeri nüfuzu, rakip aktörlerin karşı hamlelerini tetikleyebilir.

Uluslararası hukuk açısından ise bu adım, devletlerin toprak bütünlüğü ilkesini zedeleyen ve ayrılıkçılığı meşrulaştıran tehlikeli bir örnek oluşturmaktadır. Deniz güvenliği boyutunda da Babülmendep çevresindeki her değişim, küresel deniz ticaretini doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir.

Siyonist işgal rejiminin Somaliland’ı tanıması, tekil bir diplomatik olay değil; Tel Aviv’in çevre coğrafyalarda istikrarsızlık üretme, siyasi parçalanmayı teşvik etme ve jeopolitik mühendislik yürütme stratejisinin yeni bir halkasıdır. Bu adım, işgal rejiminin güvenliğini devletlerin istikrarında değil, ulusal yapıların zayıflatılmasında arayan tarihsel yaklaşımının devam ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Somaliland, bu tabloda bir “devlet” olmaktan ziyade, Siyonist rejimin askeri ve güvenlik hedefleri için kullanılan bir araç konumundadır. Ancak bölgenin tarihsel deneyimi göstermektedir ki, dış müdahale ve bölünme projeleri kısa vadede sınırlı kazanımlar sağlasa bile, uzun vadede direnişi büyütmekte ve müdahaleci aktörlerin maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle Somaliland hamlesi, Tel Aviv için bir “kazanım”dan çok, yüksek riskli bir stratejik macera olarak kayda geçmektedir.