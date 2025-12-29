Trump: Ateşkese çok yakınız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından, Washington’un yönlendirdiği savaş politikalarının yol açtığı yıkımı örtbas etmeye dönük açıklamalarda bulundu. Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde gerçekleşen görüşmenin “çok verimli geçtiğini” iddia ederek, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.

Kameraların karşısına geçen Trump, ABD’nin Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı yürüttüğü vekâlet savaşında artık son aşamaya gelindiğini ima ederken, Zelenskiy ile yapılan görüşmede ele alınan başlıkların “yüzde 95’inin” çözüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı, bu oranla ilgili net bir rakam veremeyeceğini söylese de, süreci kendi yönetiminin bir başarısı gibi sunmaya çalıştı.

Trump, “Kimse şu anda bulunduğumuz noktaya gelme şansına sahip değildi. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi” diyerek, ABD’nin yıllardır silahlandırdığı ve çatışmayı körüklediği Ukrayna sahasında gelinen noktayı diplomatik bir başarı olarak lanse etti. Oysa milyonlarca insanın yerinden edildiği, binlerce sivilin hayatını kaybettiği bu savaşın temel sorumlularından biri olarak Washington yönetimi öne çıkıyor.

ABD Başkanı ayrıca, kamuoyuna açıklanmayan ve içeriği belirsizliğini koruyan “20 maddelik barış anlaşması” taslağının tüm detaylarının görüşmede ele alındığını iddia etti. Ancak söz konusu anlaşmanın, Ukrayna’nın egemenliği kadar ABD’nin bölgesel çıkarlarını ve NATO’nun yayılmacı politikalarını ne ölçüde güvence altına aldığı sorusu yanıtsız kaldı.