ABD Delta Force Irak-İran Sınırına Yerleşti: Direniş Hatları Alarmda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak'ın doğu sınırlarında ABD Delta Force unsurlarının konuşlandığı iddiaları, askeri kaynaklarca doğrulandı. Sızan bilgilere göre, bu elit birim İran sınırına yakın noktalarda devriye ve keşif faaliyetlerine başladı, Tahran yönetimini doğrudan tehdit algısı yarattı.

Konuyla ilgili güvenlik uzmanları, Delta Force'un bu pozisyonlanmasının, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki operasyonlarıyla eş zamanlı olarak "direniş hattını çevreleme" stratejisinin parçası olduğunu değerlendiriyor. Iraklı yetkililer sessizliğini korurken, İran Devrim Muhafızları sözcüsü "Her türlü işgalci unsura karşı hazırız" açıklaması yaptı.

Sınır hattındaki hareketlilik, son haftalarda artan drone ihlalleriyle birleşince, bölgede tam bir askeri yığınak havası oluştu. Direniş grupları, bu gelişmeye karşı alarm seviyesini yükselterek, olası bir çatışma senaryosuna hazırlık sinyali verdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi doğrulama gelmedi, ancak Pentagon kaynakları "rutin eğitim" iddiasında bulundu.

Bu konuşlanma, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını pekiştirme çabasının yeni bir halkası olarak görülüyor. İran cephesi ise, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırarak, "sınır provokasyonlarına" karşı uluslararası yaptırım talep etti. Bölge halkı, gerilimin tırmanmasından endişeli.