7 Ağustos 2025 - 16:58
News ID: 1715287
Rusya'dan Siyonist Rejim Yetkililerine Sert Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist yerleşimcilerin işgal altındaki topraklarda Rus diplomatların aracına düzenlediği saldırıyı kınadı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Maria Zaharova, Rus diplomatlara ait bir araca yönelik saldırının işgal edilen Kudüs’ün yakınlarında yasa dışı “Giv'at Asaf” yerleşim birimi çevresinde, bir grup Siyonist yerleşimci tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Zaharova, diplomatlara ait bir araca yönelik bu saldırının, diplomatik ilişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Ayrıca, yerleşimcilerin bu saldırıda hem maddi zarar verdiklerini hem de Rus diplomatları tehdit ettiklerini belirtti.

