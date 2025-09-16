İşgalci İsrail Ordusu Hudeyde Limanı’nı Vurdu

Tahliye Uyarısından Sonra Liman Vuruldu

Yemen Ensarullah hareketi yaptığı açıklamada Siyonist İsrail ordusunun bölgeye tahliye uyarısı yayınlamasının ardından limanı vurduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, X kanalında yaptığı açıklamada; “Güvenliğiniz için Hudeyde limanındaki herkesi ve orada demirli gemileri derhal bölgeyi tahliye etmeye çağırıyoruz” dedi.

El Mesirah televizyonu, “İsrail düşman uçaklarının Hudeyde limanına bir dizi hava saldırısı düzenlediğini” bildirirken, askeri sözcü Yahya Seri, “Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkemize saldırı düzenleyen İsrail düşman uçaklarıyla karşı karşıya.” dedi.

İsrail Ordusundan Açıklama Geldi

İsrail ordusu da Yemen’deki Ensarullahın askeri altyapısını vurduğunu açıkladı.

Tahliye Emrini Sabah Saatlerinde Vermişti

Siyonist İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Kızıldeniz limanı Hudeyde için tahliye emri çıkarmış ve önümüzdeki saatlerde bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

İsrail neden Ensarullahı hedef alıyor?

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye karşı soykırım savaşını başlatmasından bu yana, Ensarullah hareketi ateş altındaki Filistinlilerle dayanışma içinde bölgeye insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenledi. Ayrıca Kızıldeniz’deki gemileri hedef aldılar ve İsrail’e insansız hava araçları fırlattılar.