Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşüreceğini duyurdu

Bakan Sikorski, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Hava sahası ihlallerinin Rusya'nın Batı'ya karşı yıllardır yürüttüğü ve giderek tırmandırdığı "hibrit savaşın" en yeni örneğini oluşturduğunu belirten Sikorski, "Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var. Eğer bir füze ya da uçak, kasten veya yanlışlıkla, izinsiz olarak hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun için sızlanmayın. Uyarıldınız." diye konuştu.

Rusya ve Sovyetler Birliği'nin iki dünya savaşı ile Soğuk Savaş'ın başlamasında rol oynadığına dikkati çeken Sikorski, şunları kaydetti: