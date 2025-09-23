  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşüreceğini duyurdu

23 Eylül 2025 - 16:49
News ID: 1730374
Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşüreceğini duyurdu

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal ettiği için uçakları düşürülürse "sızlanmaması" gerektiğini söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bakan Sikorski, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Hava sahası ihlallerinin Rusya'nın Batı'ya karşı yıllardır yürüttüğü ve giderek tırmandırdığı "hibrit savaşın" en yeni örneğini oluşturduğunu belirten Sikorski, "Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var. Eğer bir füze ya da uçak, kasten veya yanlışlıkla, izinsiz olarak hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun için sızlanmayın. Uyarıldınız." diye konuştu.

Rusya ve Sovyetler Birliği'nin iki dünya savaşı ile Soğuk Savaş'ın başlamasında rol oynadığına dikkati çeken Sikorski, şunları kaydetti:

"Rusya'nın temsilcilerine şunu söylemek istiyorum. Uluslararası hukuka aldırmadığınızı biliyoruz ve komşularınızla barış içinde yaşama kapasiteniz yok. Delice bir milliyetçilik anlayışınız, bitmeyen bir tahakküm arzusunu içinde barındırıyor. Bu, imparatorluk çağının bittiğini ve sizin imparatorluğunuzun yeniden kurulmayacağını idrak edene kadar son bulmayacak."

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha