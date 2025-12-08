Hizbullah: Amerikan–İsrail projesine teslim olmayacağız, direneceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki Direniş’e Sadakat Bloku’nun üst düzey üyelerinden Hüseyin Ceşşi, yaptığı açıklamada ABD’nin Lübnan’a yönelik baskılarının, Siyonist rejimin savaşta elde edemediği hedefleri telafi etme girişimi olduğunu belirtti. Ceşşi, Washington’ın “arabulucu” görünümü altında Beyrut’a baskı uyguladığını, bunun ise tamamen Tel Aviv’in çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Ceşşi, Direniş’in Amerikan–Siyonist projesine karşı hiçbir tereddüt göstermeyeceğini, mevcut tüm imkânlarıyla ülkeyi savunmaya devam edeceğini söyledi. Ona göre Washington’ın baskıları, Lübnan’ı teslim olmaya zorlama ve Hizbullah’ın etkisini kırma amaçlı bir planın parçası. Siyonist rejim, savaş boyunca ulaşamadığı hedeflere ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarıyla ulaşmaya çalışıyor.

Hüseyin Ceşşi, Direniş’i hedef alan propagandalara karşı çıkarak, “Eğer Direniş olmasaydı Lübnan hâlâ işgal altındaydı ve Siyonist yerleşimciler topraklarımızda kök salmış olurdu” dedi. Ona göre Direniş’in yokluğunda bugün Lübnanlı yöneticilerin bile toplanacak bir ülkesi olmayacaktı; buna rağmen bazı çevreler Direniş’in yok edilmesini savunuyor.

Ceşşi, Direniş’in hiçbir zaman düşmanın saldırılarını tamamen engelleyebileceğini iddia etmediğini, ancak işgalci rejimin hedeflerine ulaşmasını engelleyen temel güç olduğunu vurguladı. Siyonist rejime silahsız teslim olmanın çözüm olmadığını belirterek, Litani Nehri’nin güneyinde sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL’in bulunduğunu, buna rağmen işgalci İsrail’in saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

Son olarak Ceşşi, Direniş’in halkın tüm imkânlarıyla birlikte devleti ve güvenlik kurumlarını destekleyerek, İsrail’in toprak, su ve doğal kaynakları hedef alan yayılmacı planlarına karşı mücadeleyi sürdüreceğini, ABD–İsrail ekseninin Lübnan’ı teslim alma projesine karşı asla geri adım atılmayacağını söyledi.