İtalya Savunma Bakanı’ndan Çarpıcı Uyarı: Dünya Savaş Eşiğinde Bir İstikrarsızlığa Sürükleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, küresel güvenlik ortamına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, dünyanın benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yurt dışında görev yapan İtalyan askerlerine seslenen Crosetto, mevcut tabloyu yalnızca bölgesel krizlerle sınırlı olmayan, küresel sonuçlar doğurabilecek bir kırılma süreci olarak tanımladı.

Crosetto’nun paylaştığı verilere göre, halihazırda dünyada 59 aktif çatışma yaşanıyor ve bu çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak 78 ülke dahil olmuş durumda. Ayrıca en az 17 ülkede can kayıplarının binin üzerine çıktığını belirten Crosetto, bu rakamların küresel güvenlik mimarisinin fiilen çöktüğünü gösterdiğini vurguladı.

Savunma Bakanı, artan çatışmaların yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik dengeleri de sarstığına dikkat çekerek, büyük güçlerin müdahaleci politikalarının istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini ima etti. Özellikle vekâlet savaşları ve silahlanma yarışının, barış ihtimalini her geçen gün daha da zayıflattığını kaydetti.

Uzmanlar, Crosetto’nun açıklamalarının Batı içinde giderek daha açık biçimde dile getirilen bir kaygıyı yansıttığını belirtiyor. Küresel ölçekte artan savaşlar, işgaller ve dış müdahaleler karşısında uluslararası mekanizmaların etkisiz kalması, dünyanın yeni ve daha sert bir güç mücadelesi dönemine girdiğine işaret ediyor. Bu tablo, savaşların bedelini ödeyen halklar açısından, direniş ve egemenlik tartışmalarını daha da merkezi bir noktaya taşıyor.