ABD'den Trump'a Şok Uyarı: Ara Seçimlerde Kaybederseniz Üçüncü Azil Kapıda!

22 Aralık 2025 - 18:13
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçilere ateş püskürdü: 2026 ara seçimlerinde Kongre çoğunluğunu kaybederlerse, Donald Trump'ın üçüncü kez azil sürecine maruz kalabileceği uyarısını yaptı. Johnson, parti içindeki bölünmelere dikkat çekerken, Demokratların intikam planlarını masaya yatırdı. Beyaz Saray'dan henüz yanıt yok, ama bu sözler Washington'ı karıştırmaya yetti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Johnson'ın sert çıkışı, Temsilciler Meclisi'nde kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda gündeme bomba gibi düştü. Cumhuriyetçi lider, kendi partisindeki radikallere seslenerek, "Seçimlerde tökezlersek, Trump'ı korumak için elimizde hiçbir koz kalmayacak. Demokratlar azil dosyasını hazır tutuyor" dedi. Kaynaklar, Johnson'ın bu uyarıyı, son haftalarda Trump'ın tartışmalı açıklamaları sonrası parti disiplinini sağlamak için yaptığını belirtiyor.

2026 ara seçimleri, Trump'ın başkanlık iddiası için dönüm noktası olarak görülüyor. Cumhuriyetçiler Kongre'deki dar çoğunluklarını riske atarken, Demokratlar "Hesap verme zamanı" sloganıyla saldırıya geçmiş durumda. Johnson, konuşmasında Ukrayna yardımı ve sınır güvenliği gibi konularda uzlaşma çağrısı yaparken, Trump taraftarlarının "RINO" (gerçek olmayan Cumhuriyetçi) suçlamalarına da değinmedi değil.

Washington kulisleri, bu gerilimin Trump'ın ekibini harekete geçireceğini konuşuyor. Eski başkanın müttefikleri, Johnson'ı "zayıf liderlik"le suçlarken, anketler Cumhuriyetçilerin oy kaybı riskini doğruluyor. Filistin direnişi gibi küresel meselelerde ABD'nin çelişkili tutumu da, iç politikadaki bu kaosu körüklüyor; zira Trump'ın "Önce Amerika" retoriği, uluslararası arenada yalnızlaşma eleştirilerini artırıyor.

Bu uyarı, Amerikan siyasetinin kırılgan dengesini bir kez daha gözler önüne seriyor. Cumhuriyetçiler toparlanamazsa, Trump dönemi yeni fırtınalarla sarsılabilir.

