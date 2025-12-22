Trump’ın Gazze İçin 112 Milyar Dolarlık “Lüks Şehir” Projesi: “Yatırımcı Arıyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi için hazırlık yapan ekibin ortaya koyduğu yeni bir plan, Gazze Şeridi’ni kökten değiştirmeyi hedefliyor. 112 milyar dolarlık “Gazze Yeniden İnşası ve Kalkınma Projesi” adı altında tanıtılan girişim, Gazze’yi “Orta Doğu’nun yeni lüks sahil kenti” haline getirmeyi öngörüyor.

Proje çerçevesinde, Gazze’nin tamamen yıkılmış altyapısının yerine, yüksek teknoloji altyapısıyla donatılmış, sahil boyunca lüks konutlar, oteller, ticaret merkezleri ve “akıllı şehir” sistemleri kurulması planlanıyor. Trump ekibinin sunduğu sunumda, “Gazze artık bir mülteci kampı değil, bölgesel bir yatırım merkezi olacak” ifadesi dikkat çekiyor.

Ancak bu plan, Filistin direniş çevrelerinde ve Gazze halkı arasında büyük tepkiye neden oldu. Yerel analistler, projenin “Gazze’yi Filistin kimliğinden arındırarak, işgalin yeni bir ekonomik formuyla yeniden inşa etme” girişimi olduğunu savunuyor. Bir direniş kaynağı, “İsrail’in bombardımanla yıkıp boşalttığı topraklara, şimdi ‘yatırımcı’ diye yabancı sermaye sokmaya çalışıyorlar. Bu, Gazze’yi bir tema parkına çevirmekten başka bir şey değil” yorumunu yaptı.

Trump ekibinin proje tanıtımında, “Gazze’de barışın ekonomik kalkınmayla sağlanacağı” vurgusu yapılıyor. Ancak sunumda, Filistinlilerin geri dönüş hakları, mültecilerin statüsü ya da İsrail’in işgalinden kurtulma süreci gibi temel siyasi meselelere neredeyse hiç yer verilmiyor. Bu da, projenin “siyasi çözüm yerine, işgalin devamını ekonomik bir paketle örtme” girişimi olarak değerlendirilmesine yol açıyor.

Proje şu aşamada uluslararası yatırımcılar ve bazı Arap sermaye çevreleriyle görüşmelerle başlıyor. Ancak Filistinli siyasiler ve direniş hareketleri, “Gazze toprağı satılamaz, kimliği silinemez” mesajını vererek, bu tür projelere karşı direnişin süreceğini ilan etti.