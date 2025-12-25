Türkiye – İran’da Sınır Güvenliği ve Askeri İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleşti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği ve askeri işbirliği konuları, Iğdır ve Tahran’da üst düzey güvenlik ve askeri yetkililerin katıldığı özel toplantılarla ele alındı. Görüşmelerde, iki ülkenin ortak sınır hattında yaşanan güvenlik dinamikleri, sınır geçişlerinin kontrolü, sınır dışı etmeler ve sınır hattında askeri birliklerin koordinasyonu başlıca gündem maddeleri oldu.

Kaynaklara göre, Türk güvenlik yetkilileri, sınır hattında PKK ve onunla bağlantılı yapıların faaliyetlerine karşı ortak önlemlerin artırılması gerektiğini, sınır hattında istihbarat paylaşımının ve ortak devriyelerin önemini vurguladı. İranlı yetkililer ise, kendi topraklarında sınır hattında yaşanan güvenlik tehditlerinin, özellikle doğu bölgelerdeki ayrılıkçı gruplara karşı alınan tedbirlerin, Türkiye ile daha sıkı koordinasyonla yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantılarda, sınır hattında askeri birlikler arasında doğrudan iletişim kanallarının güçlendirilmesi, sınır geçiş noktalarında ortak kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi ve sınır hattında yaşanan silahlı olaylara karşı hızlı müdahale protokollerinin gözden geçirilmesi konularında anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca, sınır hattında sivil nüfusun güvenliği, insani durum ve sınır köylerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ikili teknik ekiplerin birlikte çalışması kararlaştırıldı.

Yetkililer, “Sınır güvenliği, yalnızca bir ülkenin değil, iki ülkenin ortak çıkarıdır” mesajını vererek, “Türkiye ile İran, bölgesel istikrar ve kendi topraklarındaki güvenlik için askeri ve güvenlik işbirliğini daha da derinleştirecek” ifadelerini kullandı.