Zelenskiy, toprak kaybını referanduma götürmeyi planlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Amerikan merkezli Axios’e verdiği röportajda, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Ukrayna savaşını sona erdirecek bir “çerçeve” üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi.

Batı’nın yönlendirmesiyle hareket eden Zelenskiy, Rusya’nın en az 60 günlük bir ateşkesi kabul etmesi halinde, Kiev’in sözde “barış planını” referanduma götürmeye hazır olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı, toprak ihtilafları konusunda hâlâ “daha avantajlı bir pozisyon” elde etmeyi hedeflediğini açıkça itiraf ederken, planın bu alanda “son derece zor” kararlar içermesi durumunda, 20 maddelik barış paketinin tamamının halkoyuna sunulmasının en uygun yol olacağını savundu.

Zelenskiy, pazar günü Trump ile yapılacak görüşmenin asıl amacının, savaşın bitirilmesine yönelik zaman takvimine sahip bir çerçeve belirlemek olduğunu dile getirerek, “Bu işi mümkün olan en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Bu nedenle görüşmelerin devlet başkanları düzeyinde yapılmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump da New York Post gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşla ilgili sözde barış müzakerelerinin başarı şansına değinerek, “Başarılı olma ihtimali yüksek. Sekiz savaşı çözdüm, bu en zor olanıydı. Bunu da bitirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Zelenskiy, 24 Aralık’ta kamuoyuna duyurduğu 20 maddelik planında, Donbas’tan geri adım atmayacağını ve 800 bin kişilik bir orduya sahip olma ısrarını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koymuştu. Bu yaklaşım, barıştan ziyade savaşın uzatılmasına hizmet eden Batı güdümlü bir tutum olarak değerlendiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin planının, Moskova’nın Aralık ayı başından bu yana ABD tarafıyla temaslarında gündeme getirdiği 27 maddelik girişimle temelden farklı olduğunu vurguladı. Ryabkov, Kiev’in dayatmacı yaklaşımının gerçekçi bir çözüm üretmekten uzak olduğunu ima etti.