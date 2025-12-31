Tel Aviv Medyasında Dikkat Çeken İddia: Türkiye Gazze Sonrası Süreçte Devrede Olabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim medyasında yer alan son değerlendirmeler, Gazze’de savaş sonrası döneme ilişkin perde arkasında yürütülen pazarlıkları yeniden gündeme taşıdı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan açıklamalar, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan yeni düzenlemelerde sürece dâhil olabileceğine işaret etti.

Haberde, Washington’un Gazze’nin geleceğine dair senaryoları yalnızca İsrail ve ABD ekseninde şekillendirmek istemediği, bölgesel aktörleri de denkleme katmayı hedeflediği değerlendirmesine yer verildi. Bu çerçevede Türkiye’nin, hem bölgesel ağırlığı hem de Filistin meselesindeki tarihsel konumu nedeniyle öne çıkan ülkeler arasında bulunduğu vurgulandı.

Direniş yanlısı çevreler ise söz konusu imaların, Gazze’nin kaderinin Filistin halkının iradesi dışında belirlenmeye çalışıldığını bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre İsrail medyasında Türkiye’nin adının özellikle öne çıkarılması, Tel Aviv’in sahada direniş karşısında yaşadığı tıkanıklığı diplomatik manevralarla aşma arayışının bir yansıması.

Öte yandan Gazze’de aylardır süren saldırıların ardından “savaş sonrası düzen” tartışmalarının hız kazanması, İsrail’in askeri hedeflerine ulaşamadığının dolaylı bir kabulü olarak yorumlanıyor. Filistinli direniş grupları ise Gazze’nin geleceğine ilişkin hiçbir planın, sahadaki direniş gerçeği ve Filistin halkının iradesi yok sayılarak hayata geçirilemeyeceğini defalarca dile getirmiş durumda.

Bölgedeki gelişmeler, önümüzdeki dönemde Gazze dosyasının yalnızca askeri değil, yoğun bir diplomatik mücadele alanı hâline geleceğini gösterirken, İsrail medyasından sızan bu tür iddiaların da sürecin parçası olarak dikkatle izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.