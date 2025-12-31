  1. Ana Sayfa
Doların Küresel İtibarı Sarsılıyor: ABD Para Birimi Yıllık En Sert Düşüşe Gidiyor

31 Aralık 2025 - 18:27
ABD doları, faiz indirimleri ve Donald Trump döneminde izlenen öngörülemez ticaret politikalarının yarattığı belirsizlikler nedeniyle 2017’den bu yana en ağır yıllık kaybına doğru ilerliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel finans piyasalarında dengeler yeniden şekillenirken, ABD dolarındaki sert değer kaybı dikkat çekiyor. Faiz indirimlerinin hız kazanması ve Başkan Donald Trump döneminde uygulanan dalgalı ticaret politikalarının yarattığı güvensizlik ortamı, doların uluslararası piyasalardaki ağırlığını ciddi biçimde zayıflatmış durumda.

Ekonomi çevrelerine göre Washington’un kısa vadeli iç siyasi hesaplarla aldığı kararlar, doların “güvenli liman” algısını aşındırıyor. Ticaret savaşları, ani gümrük vergisi kararları ve müttefik–rakip ayrımının belirsizleştiği politik çizgi, küresel yatırımcıları alternatif para birimleri ve altın gibi varlıklara yöneltti.

Direniş yanlısı analizlerde ise bu tablo, ABD’nin uzun yıllardır ekonomik hegemonyasının temel dayanaklarından biri olan dolar sisteminin kırılganlaştığına işaret ediyor. Özellikle yaptırımlar ve finansal baskılar yoluyla ülkeleri hizaya sokmaya çalışan Washington’un, bu politikaların bedelini kendi para birimi üzerinden ödemeye başladığı vurgulanıyor.

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok aktörün, ticarette yerel para birimlerine yönelme ve dolar bağımlılığını azaltma adımlarını hızlandırması da bu süreci derinleştiriyor. Uzmanlara göre doların yaşadığı bu gerileme, tek başına ekonomik bir dalgalanma değil; çok kutuplu dünya düzenine geçişin mali cephedeki yansımalarından biri.

Mevcut göstergeler, ABD’nin para ve ticaret politikalarında istikrar sağlamaması hâlinde doların küresel sistemdeki ayrıcalıklı konumunun daha fazla sorgulanacağını ortaya koyuyor. Bu durum, Washington’un ekonomik baskı araçlarının etkisini de uzun vadede sınırlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

