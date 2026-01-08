Tahran’dan Sert Uyarı: Kuzey Irak’taki Ayrılıkçı Yapılar Protesto Dalgasını Fırsata Çevirmeye Çalışıyor

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, söz konusu grupların sınır hattına yakın bölgelerde yeniden konumlandığı, propaganda faaliyetlerini artırdığı ve silahlı unsurlarını sahaya sürdüğü ifade edildi. Bu hareketliliğin, İran içindeki huzursuzluğu derinleştirmeyi ve ülke güvenliğini çok katmanlı baskı altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

İranlı yorumculara göre, ayrılıkçı yapıların bu süreçteki hamleleri, geçmişte de benzer dönemlerde devreye sokulan “eş zamanlı istikrarsızlaştırma” stratejisini akıllara getiriyor. Medyada yer alan değerlendirmelerde, bu grupların yalnız hareket etmediği, bölge dışı aktörlerden siyasi ve lojistik destek aldığına dair güçlü emareler bulunduğu vurgulanıyor.

Tahran yönetimi cephesinde ise gelişmeler yakından takip ediliyor. İranlı yetkililer, ülke güvenliğine yönelik her türlü tehdidin kaynağında bertaraf edileceğini belirterek, sınır ötesinden gelen provokasyonlara karşı kararlılık mesajı verdi. Direniş çevreleri de halk hareketleri üzerinden kaos üretmeye çalışan bu tür yapıların, sahada karşılıksız kalmayacağını ifade ediyor.

Uzmanlara göre, İran’daki protestoları bölgesel bir güvenlik krizine dönüştürme girişimleri, önümüzdeki günlerde daha açık biçimde sahneye konabilir. Bu nedenle hem iç güvenlik hem de sınır hattındaki gelişmelerin eş zamanlı okunması gerektiği dile getiriliyor.