İran Uyarıları Dikkate Almayan Konteyner Gemisini Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran karasularında seyreden yabancı bayraklı bir konteyner gemisi, İran silahlı kuvvetlerinin yaptığı uyarılara rağmen rotasını ve hızını değiştirmeyince ateş altına alındı. Yetkililer, gemiye olay öncesinde defalarca telsizle ve işaret fişekleriyle ikazda bulunulduğunu, ancak uyarıların karşılıksız kaldığını bildirdi.

Uyarı atışlarının ardından açılan ateş sonucu gemide ciddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre geminin gövdesinde ve üst yapısında hasar oluşurken, makine dairesinde de arızalar meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından gemi kontrol altına alınarak bölgedeki en yakın güvenli noktaya yönlendirildi.

Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gemi mürettebatının durumunun netleştirilmesi için incelemelerin sürdüğü ifade edildi. İranlı yetkililer, ülkenin karasuları ve güvenlik bölgelerinde yapılan askeri uyarıların dikkate alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, benzer ihlallere karşı gerekli müdahalenin yapılacağını kaydetti.

Olayın ardından bölgede deniz trafiğinde kısa süreli aksama yaşanırken, uluslararası denizcilik otoritelerinin de gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.