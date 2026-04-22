ABD İstihbaratı: İran’ın Askeri Kapasitesi Hâlâ Önemli Düzeyde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD istihbarat birimlerinin hazırladığı değerlendirmelerde, İran’ın askeri kapasitesinin hâlâ “önemli ölçüde” sürdüğü belirtildi. Raporda, İran’ın savunma altyapısının ve askeri yeteneklerinin tamamen ortadan kalkmadığı, belirli alanlarda faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump ile Savaş Bakanı Pete Hegseth’in daha önce yaptığı ve “İran’ın savunma sanayisinin yok edildiği” yönündeki açıklamalarla çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu.

Uzmanlar, istihbarat raporlarının genellikle sahadaki gerçek kapasiteye ilişkin daha teknik ve ayrıntılı değerlendirmeler içerdiğini belirterek, siyasi açıklamalar ile istihbarat analizleri arasında zaman zaman farklılıklar görülebildiğine dikkat çekti.

Söz konusu değerlendirmelerin, Washington’daki güvenlik ve savunma politikaları tartışmalarını da yeniden gündeme getirdiği belirtiliyor.