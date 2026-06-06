Seçin’den OPEC+ Uyarısı: “Üyelerin Ayrılması İttifakın Gücünü Zayıflatıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rus enerji devi Rosneft’in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde OPEC+ ittifakındaki ayrılmaların örgütün piyasa üzerindeki etkisini sınırladığını belirtti. Seçin, özellikle son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’nin ittifaktan uzaklaşmasının, daha önce Katar, Ekvador ve Angola’nın aldığı benzer kararlarla birlikte OPEC+’ın potansiyelini zayıflattığını ifade etti.

Enerji sektörüne yönelik bir değerlendirme toplantısında konuşan Seçin, OPEC+’ın kuruluşundan bu yana küresel petrol arzını dengelemek ve fiyat istikrarını sağlamak için önemli bir koordinasyon mekanizması oluşturduğunu hatırlattı. Ancak bazı üretici ülkelerin anlaşmadan çekilmesinin, ortak üretim politikalarının etkinliğini sınırlayabileceğini söyledi.

Seçin’e göre petrol piyasasında üretici ülkeler arasındaki koordinasyonun zayıflaması, özellikle arz yönetimi ve fiyat dengesi açısından daha kırılgan bir tablo ortaya çıkarabilir. Küresel enerji piyasalarının jeopolitik gelişmeler, yaptırımlar ve talep dalgalanmaları nedeniyle zaten hassas bir dönemden geçtiğini belirten Seçin, üretici ülkeler arasındaki uyumun bu nedenle daha da kritik hale geldiğini vurguladı.

Uzmanlar, OPEC+ ittifakının küresel petrol üretiminin büyük bir bölümünü temsil etmeye devam ettiğini ancak bazı ülkelerin ayrılmasıyla birlikte karar alma süreçlerinin ve üretim kotalarının etkisinin zaman zaman tartışma konusu olduğunu ifade ediyor.

Seçin’in açıklamaları, enerji piyasalarında üretim koordinasyonunun geleceği ve OPEC+’ın uzun vadeli rolü konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, analistler ittifakın hâlâ küresel petrol fiyatlarının yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor.